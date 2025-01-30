Размер оплаты больничного вырос в Красноярском крае

В Красноярском крае вырос размер оплаты больничного. Теперь болеющий работник сможет получать до 5 673,97 рублей в день, об этом 30 января сообщили в краевом отделении Социального фонда России.
Теперь максимальный размер пособия в месяц при стаже от 8 лет может составить 172 488,69 рубля. Если заработок меньше минимального размера оплаты труда (22 440 рублей) или страховой стаж не превышает 6 месяцев, то средний дневной заработок считают с учетом МРОТ (22 440 рублей).
Специалисты Социального фонда РФ напомнили, что для расчёта больничных берётся средний заработок за два предыдущих года, также учитывается страховой стаж и заработная плата.
При стаже более 8 лет работник получит 100% от среднего дохода, от 5 до 8 лет — 80%, меньше 5 лет — 60%.