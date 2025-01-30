Размер оплаты больничного вырос в Красноярском крае

Теперь максимальный размер пособия в месяц при стаже от 8 лет может составить 172 488,69 рубля. Если заработок меньше минимального размера оплаты труда (22 440 рублей) или страховой стаж не превышает 6 месяцев, то средний дневной заработок считают с учетом МРОТ (22 440 рублей).