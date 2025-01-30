Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае почти 14,5 тысячи выпускников планируют сдавать ЕГЭ

Экзамены пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Красноярском крае единый государственный экзамен планируют сдавать 14 492 одиннадцатиклассника. Как сообщили в региональном министерстве образования, ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный (с 21 марта по 21 апреля), основной (с 23 мая по 23 июня) и дополнительный (с 4 по 23 сентября).

Выпускники прошлых лет будут сдавать экзамены в резервные дни — с 20 июня по 1 июля. Никаких изменений в контрольно-измерительных материалах не произошло.

Добавим, что ОГЭ в этом году планируют сдавать почти 36,5 тысячи девятиклассников.

Ранее мы писали, что новая школа в красноярском микрорайоне Тихие Зори должна открыться в 2026 году. Учреждение рассчитано на 1550 мест — в одну смену здесь сможет учиться 62 класса.

образование