В Калининградской области с 1 февраля запретят лов щуки, а нарушителей будут штрафовать

Во всех водоемах Калининградской области, включая Калининградский и Куршский заливы, с 1 февраля и до 20 апреля будет действовать запрет на промышленную добычу щуки. С 1 марта до 10 апреля будет запрещена любительская рыбалка на щуку.
Как сообщает пресс-служба Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, запрет связан с началом нерестового периода.
Нарушителей ждут штрафы. Юридическим лицам — от 100 до 200 тысяч рублей. За незаконную любительскую рыбалку — от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи.
Также за каждую щуку в этом году придется заплатить 1850 рублей, если она будет выловлена в период запрета.