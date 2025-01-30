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В Калининградской области с 1 февраля запретят лов щуки, а нарушителей будут штрафовать

У рыбы начинается период нереста.

Источник: Комсомольская правда

Во всех водоемах Калининградской области, включая Калининградский и Куршский заливы, с 1 февраля и до 20 апреля будет действовать запрет на промышленную добычу щуки. С 1 марта до 10 апреля будет запрещена любительская рыбалка на щуку.

Как сообщает пресс-служба Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, запрет связан с началом нерестового периода.

Нарушителей ждут штрафы. Юридическим лицам — от 100 до 200 тысяч рублей. За незаконную любительскую рыбалку — от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи.

Также за каждую щуку в этом году придется заплатить 1850 рублей, если она будет выловлена в период запрета.

флора и фауна
штрафы