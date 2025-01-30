В 3−4 раза больше Челябинского метеорита: астрономы предупредили о приближении опасного астероида

Астрономы отмечают, что если сценарий с падением реализуется, то наиболее вероятно, что астероид упадёт в районе центральной Африки или в Атлантический океан. В зоне радиусом 30 км ожидаются разрушения зданий, а само явление можно будет наблюдать на расстоянии до 700 км от эпицентра. Это один из самых значительных рисков столкновения с Землёй со времён открытия астероида Апофис в 2004 году. Напомним, в апреле 2029 года Апофис пролетит всего в 30 000 км от нашей планеты.