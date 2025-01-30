В 3−4 раза больше Челябинского метеорита: астрономы предупредили о приближении опасного астероида

Астероид 2024 YR4 был обнаружен 27 декабря 2024 года на обсерватории ATLAS в Чили. Его диаметр составляет около 70 метров — это сопоставимо с Тунгусским метеоритом или астероидом, образовавшим Аризонский кратер. Для сравнения, он в 3−4 раза больше Челябинского метеорита.
Оказалось, что 22 декабря 2032 года у астероида есть вероятность столкнуться с нашей планетой. В данный момент вероятность столкновения с Землёй, скорее всего, составляет 6% (из 16 вариантов развития ситуации один в итоге даёт падение на Землю). Неопределённость в данном вопросе появляется из-за относительно малой дуги наблюдений — всего один месяц — и большого промежутка, на который делаются прогнозы.
Астрономы отмечают, что если сценарий с падением реализуется, то наиболее вероятно, что астероид упадёт в районе центральной Африки или в Атлантический океан. В зоне радиусом 30 км ожидаются разрушения зданий, а само явление можно будет наблюдать на расстоянии до 700 км от эпицентра. Это один из самых значительных рисков столкновения с Землёй со времён открытия астероида Апофис в 2004 году. Напомним, в апреле 2029 года Апофис пролетит всего в 30 000 км от нашей планеты.
Впрочем, паниковать не стоит, поскольку 94% — за то, что астероид просто пролетит близко к Земле 22 декабря 2032 года. Он окажется к нам в шесть раз ближе Луны, и за ним можно будет наблюдать как минимум обладателям средних телескопов.
На Новый год 2028/2029 астероид снова подлетит к Земле, хоть и не очень близко, но для телескопов профессионалов он будет хорошо доступен. В течение месяца можно будет существенно уточнить его траекторию полёта — тогда до сближения останется всего четыре года.