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Уникальные работы: Собянин рассказал об обновлении линий на дне Москвы-реки

Они были проложены 70 лет назад и выработали свой ресурс.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Столичные энергетики проводят уникальные работы по обновлению кабельных линий под водами Москвы-реки. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Старые линии были проложены семь десятилетий назад и выработали свой ресурс. Заменяем их современными с необходимой пропускной способностью. Это увеличит надежность электроснабжения потребителей ЦАО и расширит возможности для присоединения новых потребителей, что в том числе важно для развития малого и среднего бизнеса в городе», — написал мэр Москвы.

Прошлой зимой специалисты обновили четыре кабельные линии между Москворецкой и Раушской набережными неподалеку от парка «Зарядье».

В декабре 2024 года завершили монтаж трех линий между Болотной и Якиманской, а совсем недавно — еще двух линий между Кремлевской и Софийской набережными. Сегодня работы ведут в районе Большого Устьинского моста.

Ремонт проложенных по дну реки кабельных линий — технически сложная задача. Сначала специалисты размывают дно, находят линию и демонтируют кабель с помощью лебедки. Затем прокладывают новый, проводят испытания и после успешной проверки вводят линию в эксплуатацию.

Собянин Сергей