Уникальные работы: Собянин рассказал об обновлении линий на дне Москвы-реки

«Старые линии были проложены семь десятилетий назад и выработали свой ресурс. Заменяем их современными с необходимой пропускной способностью. Это увеличит надежность электроснабжения потребителей ЦАО и расширит возможности для присоединения новых потребителей, что в том числе важно для развития малого и среднего бизнеса в городе», — написал мэр Москвы.