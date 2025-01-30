Уникальные работы: Собянин рассказал об обновлении линий на дне Москвы-реки

Столичные энергетики проводят уникальные работы по обновлению кабельных линий под водами Москвы-реки. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«Старые линии были проложены семь десятилетий назад и выработали свой ресурс. Заменяем их современными с необходимой пропускной способностью. Это увеличит надежность электроснабжения потребителей ЦАО и расширит возможности для присоединения новых потребителей, что в том числе важно для развития малого и среднего бизнеса в городе», — написал мэр Москвы.
Прошлой зимой специалисты обновили четыре кабельные линии между Москворецкой и Раушской набережными неподалеку от парка «Зарядье».
В декабре 2024 года завершили монтаж трех линий между Болотной и Якиманской, а совсем недавно — еще двух линий между Кремлевской и Софийской набережными. Сегодня работы ведут в районе Большого Устьинского моста.
Ремонт проложенных по дну реки кабельных линий — технически сложная задача. Сначала специалисты размывают дно, находят линию и демонтируют кабель с помощью лебедки. Затем прокладывают новый, проводят испытания и после успешной проверки вводят линию в эксплуатацию.