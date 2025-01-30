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Во Владивостоке объединились «скорая помощь» и Центр медицины катастроф

Новое медучреждение будет более оперативно выполнять свою главную задачу.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке с 1 января объединились станция скорой медицинской помощи и Центр медицины катастроф. Теперь эти две структуры работают под одним крылом. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на минздрав Приморья.

Специфика работы станции и центра очень похожа. Это оказание экстренной медицинской помощи. Новое объединенное медучреждение сможет более оперативно выполнять самую главную свою задачу — спасать жизни людей.

Как сообщают в ведомстве, сигналы о помощи поступают от жителей круглосуточно, медики работают в режиме 24 на 7. Только с 1 по 30 января 2025 года диспетчеры «скорой» приняли 12 061 вызов. Центр медицины катастроф транспортировал в профильные стационары 70 пациентов. Еще 31 человека в медучреждения доставила санитарная авиация.

Ранее мы писали, что в Приморский край в начале февраля прибывает передвижной консультативно-диагностический центр на базе поезда «Святой Пантелеймон».

медицина