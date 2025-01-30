Во Владивостоке объединились «скорая помощь» и Центр медицины катастроф

Как сообщают в ведомстве, сигналы о помощи поступают от жителей круглосуточно, медики работают в режиме 24 на 7. Только с 1 по 30 января 2025 года диспетчеры «скорой» приняли 12 061 вызов. Центр медицины катастроф транспортировал в профильные стационары 70 пациентов. Еще 31 человека в медучреждения доставила санитарная авиация.