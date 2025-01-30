Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

25-летнего уфимца ищут уже вторые сутки

В Уфе второй день разыскивают 25-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе разыскивают 25-летнего Никиту Игнатьева. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 29 января. Приметы пропавшего: его рост — 186 сантиметров, у него среднее телосложение, темные волосы и карие глаза. Был одет в черную куртку, сине-голубую олимпийку, темные спортивные штаны, темно-зеленое трико, темно-зеленые кроссовки и серо-черную шапку.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.