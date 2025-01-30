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В мэрии Омска прокомментировали списание валидаторами 300 рублей за раз

В паблике «Омск Live» соцсети «ВКонтакте» в четверг, 30 января 2025 года, появилась жалоба на списание валидаторами в одном из автобусов Омска суммы, в несколько раз превышающей стоимость проезда. Как заявляет анонимный автор, при каждом прикладывании карты «Омка» валидатор выдавал ошибку, однако впоследствии за каждое такое прикладывание списалось по 300 рублей.

Источник: РИА "Новости"

«Села в автобус, прикладываю “Омку” — выдает ошибку. Второй раз — ошибка. Подошла к другому валидатору — ошибка. К третьему — ошибка. Подошла к водителю, рассчиталась наличкой. В итоге прихожу домой, проверяю баланс “Омки”, а с меня рублей 300 в итоге списали за каждую попытку оплаты», — заявляется в анонимном посте.

Ситуацию прокомментировали в администрации города Омска, подтвердив случаи некорректной работы валидаторов.

«Действительно, отмечаются случаи некорректной работы валидаторов. Мы приносим извинение за произошедшее», — говорится в сообщении омской мэрии.

Чтобы вернуть деньги, омичке посоветовали обратиться за детализацией проезда в «Пассажирсервис» по улице Красный Путь, 84. Затем с выпиской нужно будет обратиться в «Пассажирское предприятие № 8» для возврата средств.