В мэрии Омска прокомментировали списание валидаторами 300 рублей за раз

«Села в автобус, прикладываю “Омку” — выдает ошибку. Второй раз — ошибка. Подошла к другому валидатору — ошибка. К третьему — ошибка. Подошла к водителю, рассчиталась наличкой. В итоге прихожу домой, проверяю баланс “Омки”, а с меня рублей 300 в итоге списали за каждую попытку оплаты», — заявляется в анонимном посте.
Ситуацию прокомментировали в администрации города Омска, подтвердив случаи некорректной работы валидаторов.
«Действительно, отмечаются случаи некорректной работы валидаторов. Мы приносим извинение за произошедшее», — говорится в сообщении омской мэрии.
Чтобы вернуть деньги, омичке посоветовали обратиться за детализацией проезда в «Пассажирсервис» по улице Красный Путь, 84. Затем с выпиской нужно будет обратиться в «Пассажирское предприятие № 8» для возврата средств.