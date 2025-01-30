В мэрии Омска прокомментировали списание валидаторами 300 рублей за раз

В паблике «Омск Live» соцсети «ВКонтакте» в четверг, 30 января 2025 года, появилась жалоба на списание валидаторами в одном из автобусов Омска суммы, в несколько раз превышающей стоимость проезда. Как заявляет анонимный автор, при каждом прикладывании карты «Омка» валидатор выдавал ошибку, однако впоследствии за каждое такое прикладывание списалось по 300 рублей.