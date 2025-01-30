«Продавались под видом детских игрушек». В Беларуси прокуратура отреагировала на продажу 366 БПЛА на маркетплейсе Ozon

В сообщении сказано, что по результатам проведенного представителями минской прокуратуры мониторинга в январе 2025 года, на интернет-площадке Ozon было обнаружено 366 предложение по продаже беспилотников. В ведомстве акцентировали внимание на том, что под видом детских игрушек в названном маркетплейсы продавали квадрокоптеры с вертикальным взлетом и посадкой, которые оснащены оснащенные видеокамерой и возможностью дистанционной передачи видеосигнала.