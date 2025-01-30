«Продавались под видом детских игрушек». В Беларуси прокуратура отреагировала на продажу 366 БПЛА на маркетплейсе Ozon

Прокуратура Минска нашла 366 запрещенных беспилотников под видом игрушек на Ozon. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
В сообщении сказано, что по результатам проведенного представителями минской прокуратуры мониторинга в январе 2025 года, на интернет-площадке Ozon было обнаружено 366 предложение по продаже беспилотников. В ведомстве акцентировали внимание на том, что под видом детских игрушек в названном маркетплейсы продавали квадрокоптеры с вертикальным взлетом и посадкой, которые оснащены оснащенные видеокамерой и возможностью дистанционной передачи видеосигнала.
Кроме того, в продаже имелись самолеты на дистанционном управлении, оснащенные системами и обеспечивающие повышенную стабильность моделей в воздухе с продолжительность полета до 20 минут, дальностью полета до 200 метров от точки запуска, которые фактически были авиамоделями.
Говорится, что заместитель прокурора города Минска внес директору маркетплейса представление, в котором потребовал устранить как причины, так и условия, способствовавшие противоправной реализации физическим лицам гражданских БПЛА, авиамоделей, запасных частей к ним.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко запретил белорусам покупать, хранить, запускать и делать беспилотники.
Тем временем прокуратура отреагировала на продажу БПЛА на интернет-площадке в Беларуси.
Ранее Мозырский НПЗ опроверг информацию об атаке беспилотников.