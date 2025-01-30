Онкодиспансер Магнитогорска объединят с Челябинским онкоцентром

По словам главного врача ЧОКЦОиЯМ Андрея Лукина, челябинские онкохирурги используют в работе все современные методы лечения и готовы поделиться опытом со своими магнитогорскими коллегами. Кроме того, хирургическую службу онкодиспасера в Магнитогорске планируют обеспечить современной аппаратурой и техников. Он также подчеркнул, что.