Онкодиспансер Магнитогорска объединят с Челябинским онкоцентром

В Магнитогорск с рабочим визитом прибыли представители минздрава и Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Будущую работу двух подразделений обсудили встрече.
Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин отметил, что реорганизация нацелена на улучшение качества онкологической помощи жителям региона. При этом в Магнитогорске ее доступность сохранят в полном объеме.
«Объединение ресурсов, опыта позволит оптимизировать использование оборудования и инфраструктуры. Это даст возможность внедрять инновационные технологии и методы лечения, укреплять связь науки и практики, увеличить количество обследований, развивать телемедицину в онкологии», — сказал Евгений Ванин.
По словам главного врача ЧОКЦОиЯМ Андрея Лукина, челябинские онкохирурги используют в работе все современные методы лечения и готовы поделиться опытом со своими магнитогорскими коллегами. Кроме того, хирургическую службу онкодиспасера в Магнитогорске планируют обеспечить современной аппаратурой и техников. Он также подчеркнул, что.
«Задача, поставленная перед нами министерством здравоохранения Челябинской области — не только сохранить и по возможности усилить коллектив Магнитогорского онкодиспансера, но и сделать помощь пациентам с онкологическими заболеваниями максимально комфортной, современной, высокотехнологичной. Мы начали совместную работу над оптимальной формой объединения», — подчеркнул Андрей Лукин.
По данным регионального минздрава, в новом году в области начинают реализовывать новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». В его составе есть специальная федеральная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», в рамках которой планируется оснастить медучреждения современным оборудованием.