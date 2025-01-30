Нижегородцы выступили против изменений в маршрут автобуса А-31

Местные жители отмечают, что необходимо расширять дороги вместо того, чтобы убрать автобусы. На сегодняшний день для многих маршрут А-31 является единственным доступным способом добраться до центра города. Они также добавили, что на А-82, который будет ходить через ЖК «Победа» и улицу Горную вместо А-31, нельзя будет доехать до центра без пересадок.