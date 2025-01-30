Нижегородцы выступили против изменений в маршрут автобуса А-31. Обращения появились в комментариях на странице мэра Юрия Шалабаева в социальной сети.
Напомним, из-за большого количества пассажиров на маршруте А-31 с 1 марта 2025 года будут запущены автобусы большого класса. Но из-за того, что на улице 40 лет Победы дорога не позволяет безопасно двигаться большим автобусам, конечную остановку маршрута перенесут с «ЖК “Победа” на “Автовокзал “Щербинки”. А участок маршрута перенесут с улицы Горной на улицу 40 лет Октября.
Местные жители отмечают, что необходимо расширять дороги вместо того, чтобы убрать автобусы. На сегодняшний день для многих маршрут А-31 является единственным доступным способом добраться до центра города. Они также добавили, что на А-82, который будет ходить через ЖК «Победа» и улицу Горную вместо А-31, нельзя будет доехать до центра без пересадок.
По мнению нижегородцев, несправедливо улучшать транспортную доступность жителей микрорайона Цветы за счет жителей улицы 40 лет Победы. Жители Нижнего Новгорода просят не вносить изменений в стабильный маршрут.
Напомним, перевозчика на маршрут А-36 ищут в Нижегородской области.