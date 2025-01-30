Официальный курс на электричество? Минэкологии заявило о пользе отказа от газа

Чиновники заявили, что в густонаселенных городах, таких как Ташкент, локальное загрязнение воздуха существенно влияет на здоровье. Сжигание природного газа в газовых котлах и плитах приводит к выбросам оксидов азота, которые ухудшают качество воздуха как в жилых помещениях, так и в окружающей среде. Это способствует образованию смога и кислотных дождей, провоцируя респираторные заболевания.