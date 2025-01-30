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Официальный курс на электричество? Минэкологии заявило о пользе отказа от газа

Vaib.uz (Узбекистан. 30 января). Похоже, в Узбекистане официально началась кампания по переходу с газа на электричество. Министерство экологии выступило с программным заявлением, объяснив, какие преимущества сулит отказ от газа в пользу «зеленой энергетики». Главный аргумент — улучшение здоровья населения и снижение случаев заболеваний дыхательной системы.

Источник: Vaib.Uz

Чем опасен газ?

Чиновники заявили, что в густонаселенных городах, таких как Ташкент, локальное загрязнение воздуха существенно влияет на здоровье. Сжигание природного газа в газовых котлах и плитах приводит к выбросам оксидов азота, которые ухудшают качество воздуха как в жилых помещениях, так и в окружающей среде. Это способствует образованию смога и кислотных дождей, провоцируя респираторные заболевания.

Факты о газе и его вреде:

При сжигании 1 кубометра природного газа выделяется 2,75 кг углекислого газа.

Газовые плиты выделяют оксиды азота, которые могут вызывать астму и другие легочные заболевания.

Исследования в США показали, что 12,7% случаев астмы среди детей связаны с использованием газовых плит.

В Европе ежегодно 40 000 смертей происходят из-за вредных выбросов от газовых плит.

Электричество — альтернатива, которая спасает жизни?

В отличие от газа, возобновляемая электроэнергия (солнечная, ветровая, гидроэнергия) не приводит к образованию углеродных выбросов на этапе эксплуатации.

Основные преимущества электричества:

Индукционные плиты не выделяют токсичных газов и имеют КПД 85−90%, тогда как газовые плиты — около 60%.

Тепловые насосы эффективнее газовых котлов: их коэффициент преобразования энергии достигает 300−400%.

При работе электрических плит выбросы CO₂ составляют менее 0,05 кг в час, а при газовых — 0,4−0,6 кг в час.

Что дальше?

В ЕС и Великобритании уже рассматривают постепенный отказ от газовых плит. А в Узбекистане, где население растет стремительными темпами (37,54 млн человек на 1 января 2025 года), такой шаг может улучшить экологию и здоровье нации, считают в министерстве.

Кроме того, чиновники задаются вопросом: «Разве не настал момент принимать решения, полезные не только для нас, но и для окружающей среды?».

энергетика
экономика