Экс-подрядчик школы в Серебряном берегу не смог оспорить штраф в 46 млн рублей

Первомайский районный суд признал законным штраф в размере 46 млн рублей, назначенный ООО «Капитал Развитие» за неисполнение обязательств по контракту на строительство школы в микрорайоне «Серебряный берег» в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе судов Омской области.
В октябре 2024 года мировой судья назначил компании-подрядчику наказание в виде штрафа в размере более 46 млн рублей за неисполнение обязательств по контракту. ООО «Капитал Развитие» не согласилось с постановлением судьи и обратилась с апелляционной жалобой в Первомайский районный суд.
В процессе рассмотрения жалобы суд установил, что компания должна была построить четырехэтажное здание школы в срок до 30 июня 2024 года согласно контракту с департаментом строительства. Однако все работы на стройплощадке были приостановлены 14 ноября 2023 года. Готовность объекта на тот момент оценивалась на уровне 31,8%.
«Строительная готовность по состоянию на ноябрь 2023 года составила 31,8%, готовность объекта согласно актам выполненных работ (по формам КС-2 и КС-3) составила 20,3%. Так как объект заказчику не сдан, то это повлекло невозможность осуществлять образовательный процесс, чем права граждан на получение на образования были существенным образом нарушены», — говорится в сообщении.
Первомайский районный суд оставил жалобу ООО «Капитал Развитие» без удовлетворения. Инстанция согласилась, что мировой судья доказал факт того, что компания не приняла никаких зависящих от нее действий, чтобы исполнить обязательства по муниципальному контракту.
Ранее мы сообщали, новый подрядчик — компания ООО «Русстрой» — планирует достроить и сдать в эксплуатацию школу в микрорайоне «Серебряный берег» до осени 2025 года. Срок ввода эксплуатации по муниципальному контракту — июль 2025 года.