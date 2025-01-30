Экс-подрядчик школы в Серебряном берегу не смог оспорить штраф в 46 млн рублей

В процессе рассмотрения жалобы суд установил, что компания должна была построить четырехэтажное здание школы в срок до 30 июня 2024 года согласно контракту с департаментом строительства. Однако все работы на стройплощадке были приостановлены 14 ноября 2023 года. Готовность объекта на тот момент оценивалась на уровне 31,8%.