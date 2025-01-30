Единственная в Хабаровском крае женщина-трансплантолог работает в Первой ККБ

То, что страшные рассказы о криминальном изъятии органов — лишь мифы, легко подтверждает знание российского законодательства и специфики работы врачей. На законодательном уровне в нашем государстве закреплена презумпция согласия на донорство. Это означает, что после констатации смерти врачи имеют право изъять жизненно важные органы у умершего. Констатировать смерть можно после смерти мозга человека, и этот факт должен установить консилиум врачей. Если при жизни человека он сам, его близкие родственники или законные представители заявили о несогласии на изъятие органов, эту операцию проводить не будут. Если же отказа не было, координатор сообщает о доноре в службу изъятия. Ее врачи проводят лабораторное обследование, типирование, по итогам его проверяют лист ожидания в поисках счастливого пациента, которому орган подойдет. Но и это не означает, что пересадку проведут, есть десятки показателей, которые должны совпасть у донора и реципиента, чтобы операция стала возможна. Кровь донора проверяют на отсутствие инфекций и токсических веществ, только после этого можно изъять орган.