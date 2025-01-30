Единственная в Хабаровском крае женщина-трансплантолог работает в Первой ККБ

Мария Петренко работает врачом-урологом-трансплантологом в отделении урологии с пересадкой почки уронефрологического центра Первой краевой больницы. Она уже больше 15 лет проводит операции, а последние два года занимается трансплантацией почек. Мария Петренко рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» о пути в профессию и своей работе.
Вокруг трансплантологии всегда курсирует множество домыслов. Не знакомые с этой отраслью медицины люди так старательно распространяли мифы о ней, что операции по пересадке почек, которые начали успешно проводить хабаровские врачи в конце 1980-х годов, спустя десять лет пришлось запретить. Более чем на 20 лет остановилось развитие трансплантологии в Хабаровском крае, а главное — пациенты, страдающие тяжелыми заболеваниями почек, лишились надежды на полноценную жизнь. Сейчас работу возобновили, врачи провели 28 операций.
— В мединститут я поступила, потому что всегда мечтала помогать людям. С первых лет обучения знала, что свою жизнь свяжу с хирургией, какое-то «рукоделие» в моей работе будет присутствовать, поэтому поступила в интернатуру по хирургии и начинала трудовую деятельность хирургом в отделении нефрологии и гемодиализа, позже увлеклась урологией, а однажды попала на обучающий курс по трансплантологии, можно сказать, краешком глаза взглянула на эту специальность — и поняла, что это именно то дело, которым хочу заниматься, — рассказывает Мария Петренко. — Это невероятный восторг каждый раз, когда «мертвый» орган, недавно лежащий в ледяной шуге, при запуске кровотока оживает, наполняется кровью и начинает функционировать!
Коллектив отделения трансплантологии привлек ее сплоченностью, увлеченностью своей профессией, готовностью в любую минуту прийти на помощь пациентам и коллегам.
Мария — единственная в Хабаровском крае женщина — практикующий хирург-трансплантолог, а по утверждению ее мужа, заведующего урологическим отделением Первой краевой больницы Александра Миллера, и в России. По крайней мере, коллег-женщин в своей узкой специализации Мария еще не встречала.
— Когда я пришла в урологию, а позже и в трансплантологию, некоторые коллеги смотрели на меня скептически. И я их понимаю. Хирургия — специальность, которая требует полной отдачи. Чтобы состояться в этой профессии, нужно постоянно оперировать, учиться. Не все женщины могут себе это позволить. Какой муж потерпит, что его жена, вместо того чтобы заниматься семьей, домом, воспитанием детей, фактически живет на работе! Мне сказочно повезло, что мой муж понимает специфику работы и разделяет мое увлечение профессией. Он сам может в любую минуту уехать на операцию. А если я говорю, что мне нужно срочно ехать на пересадку, он всегда готов помочь, — говорит Мария.
Особенность работы хирурга-трансплантолога в том, что участие врача в жизни пациентов не сводится к проведению операции и непродолжительному послеоперационному наблюдению.
— Обычно хирург делает операцию и, если она проходит хорошо, прощается с пациентом навсегда. В работе трансплантолога все иначе. Пересадка почки — только начало длительного и подчас сложнейшего пути восстановления, который команда врачей проходит вместе с больным. Они становятся уже не просто пациентами, а нашими друзьями и помощниками в борьбе с болезнью, — уточняет Мария.
По данным статистики прошлого года, более 450 человек в Хабаровском крае получают заместительную почечную терапию методами гемо- или перитонеального диализа, в Первой краевой больнице лечатся и жители соседнего региона — ЕАО. Мария Петренко о своих пациентах говорит с искренним восхищением, по праву считая их настоящими героями. За многими она наблюдает уже два десятилетия и восхищается тем, как стойко они борются не просто за качество жизни, но и за саму жизнь.
Здоровому человеку, чьи почки выполняют свои функции, выводя шлаки из организма, сложно осознать эту реальность. Человек с хронической почечной недостаточностью постоянно вынужден думать, что можно съесть или выпить, что нельзя, какой деятельностью можно заниматься. Трижды в неделю по четыре часа они проводят на процедуре гемодиализа в больнице, лежа с катетерами в венах, пока кровь проходит через фильтр. Отравление шлаками приводит к сильнейшей интоксикации, перепадам давления, отвращению к пище, апатия — постоянный симптом заболевания почек. Люди годами буквально привязаны к больнице, ведь даже небольшое путешествие требует тщательной подготовки: необходимо убедиться, что там, куда едешь, могут оказать необходимую помощь, так как пропускать процедуру гемодиализа смертельно опасно.
— Тем не менее они умудряются работать, у них есть интересные хобби, не забывают о своих родных, организуют бизнес, — рассказывает Мария Петренко. — Одна из наших пациенток более 30 лет на гемодиализе. Есть люди, которым необходим целый ряд сложных операций только для того, чтобы их поставили в лист ожидания на дальнейшую трансплантацию. Например, больные с поликистозной болезнью почек, когда собственные их почки превращаются в конгломераты из огромных кистозных полостей, должны пережить билатеральную нефрэктомию (операцию по удалению больных почек). Только после этого возможна трансплантация. Те девчонки, которым мы пересадили почки, потрясающие, просто красавицы. Первое, что многие из них делают, — начинают путешествовать, активно работать, они наслаждаются жизнью. Конечно же, когда мы видим такие результаты, понимаем, что нужно работать еще больше и упорнее, чтобы не подвести наших героев, настоящих борцов.
Операция по пересадке почек — лишь малая часть борьбы за жизни пациентов, которую годами ведет целая бригада профессионалов: хирурги, нефрологи, иммунологи, анестезиологи, медсестры, санитарки — все, кто помогает людям пройти долгий трудный путь наблюдения, поддерживающей терапии, гемодиализа, ожидания донорской почки, подготовки к операции и послеоперационного наблюдения, которое длится всю жизнь.
Трансплантация — преимущественно экстренная работа. Плановые операции возможны при проведении родственных пересадок, когда орган отдает близкий родственник. Большая же часть пересадок — от посмертных доноров, поэтому врачи и пациенты постоянно ждут чуда. Чья-то трагедия становится шансом на спасение для других людей.
То, что страшные рассказы о криминальном изъятии органов — лишь мифы, легко подтверждает знание российского законодательства и специфики работы врачей. На законодательном уровне в нашем государстве закреплена презумпция согласия на донорство. Это означает, что после констатации смерти врачи имеют право изъять жизненно важные органы у умершего. Констатировать смерть можно после смерти мозга человека, и этот факт должен установить консилиум врачей. Если при жизни человека он сам, его близкие родственники или законные представители заявили о несогласии на изъятие органов, эту операцию проводить не будут. Если же отказа не было, координатор сообщает о доноре в службу изъятия. Ее врачи проводят лабораторное обследование, типирование, по итогам его проверяют лист ожидания в поисках счастливого пациента, которому орган подойдет. Но и это не означает, что пересадку проведут, есть десятки показателей, которые должны совпасть у донора и реципиента, чтобы операция стала возможна. Кровь донора проверяют на отсутствие инфекций и токсических веществ, только после этого можно изъять орган.
У всех больных из листа ожидания собран «тревожный чемоданчик», ведь звонок о появлении подходящего органа может поступить в любой момент, даже ночью, и необходимо в кратчайший срок явиться в больницу.
Изъятые почки в охлажденном виде хранятся не более 48 часов, поэтому параллельно с изъятием донорских органов реципиентов вызывают и готовят к операции. Больные прибывают не только из Хабаровска, но и из других городов и поселков края.
После сообщения о появлении подходящего донорского органа события разворачиваются очень быстро. Пациента обследуют, готовят к операции, врач, где бы он ни находился, едет в больницу. Наиболее тяжел и опасен послеоперационный период, когда организм в любой момент может отторгнуть пересаженную почку либо разовьются инфекционные осложнения, связанные с подавляющей иммунитет терапией. Лечение и предотвращение таких осложнений — трудная и интересная часть работы врачей-трансплантологов (хирургов и нефрологов).