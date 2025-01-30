Ермак: «Виштынец и Куршскую косу я люблю больше, чем туристов»

«Куршская коса — это миллион без ущерба с точки зрения антропогенного воздействия, это максимум. То есть миллион и один [турист], и что бы вы уже ни делали, всё равно будет ущерб. Если миллион и один человек находится на косе, то всё, фиаско. А на Виштынце и того меньше, там порядка четырехсот тысяч, по-моему. Я читал исследования. И там тоже 400 тысяч и один, и что бы вы уже ни делали дальше, какую бы инфраструктуру вы ни развивали, антропогенное воздействие будет превышать негативные последствия, а значит и удовольствие от туризма. Странную вещь я сейчас скажу, но я Виштынец и Куршскую косу люблю больше, чем туристов, честно».