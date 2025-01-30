Новосибирский суд обязал целевого студента медуниверситета оплатить образование

Купинский районный суд Новосибирской области удовлетворил иск Новосибирского государственного медицинского университета о взыскании 252 690 рублей с бывшей студентки-целевика. Об этом сообщили суды общей юрисдикции по области.
По условиям договора после окончания вуза выпускница должна была отработать в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Новосибирской области врачом-педиатром в течение трех лет, пояснили в сообщении суда.
Однако в 2022 году девушка самостоятельно отчислилась из университета, не отработав положенный срок. По закону, если студент не выполняет условия целевого договора, то он должен вернуть государству затраты на обучение. Девушка признала обвинение. Она возместит долг в 252 690 рублей и оплатит госпошлину — 8 581 рубль.