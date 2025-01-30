Новосибирский суд обязал целевого студента медуниверситета оплатить образование

Однако в 2022 году девушка самостоятельно отчислилась из университета, не отработав положенный срок. По закону, если студент не выполняет условия целевого договора, то он должен вернуть государству затраты на обучение. Девушка признала обвинение. Она возместит долг в 252 690 рублей и оплатит госпошлину — 8 581 рубль.