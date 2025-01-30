Снег убрали, но не везде: перекличка жертв обледенелых тротуаров началась в чате мэрии Владивостока

Много жалоб на нечищеные «социально значимые» проходы — тротуары, по которым проходит путь школьников и детсадовцев к образовательным учреждениям.
Например, не почистили дорогу с тротуарами между детским садом № 155, домами № 129, 131, 137 и школой № 48 на проспекте 100-летия Владивостока. «Не пройти и не проехать, машины катятся, народ падает, “скорая” с трудом поднялась», — так описывают дорожную обстановку местные жители.
Аналогичная ситуация — в районе Уборевича, 20а, где из-за гололёдных явлений мусоровоз не смог проехать к контейнерам с отходами, утверждают местные жители. По иронии судьбы в соседнем здании находится Центр хозяйственного обеспечения УМВД, но обеспечить чистый асфальт его должностные лица по неким причинам не смогли.
Не обработан подъём к дому № 48 по улице Тухачевского: горожане утверждают, что сейчас заехать к дому можно только с разгона, «если повезёт». Не чищен спуск по улице Фастовской от травмпункта (Калинина, 78), спуск к школе № 33 на улице Сахалинской, подземные переходы по улице Жигура и надземный пешеходный переход к детской школе искусств № 8 в том же микрорайоне, тротуар на подъёме с улицы Магнитогорской на улицу Чкалова к библиотеке для слепых, проход от Овчинникова, 8, к железнодорожной платформе «Моргородок» и другие участки.
На эти обращения жителей МКУ Владивостока публикует типовой ответ: работы по очистке проведут в течение трёх дней, дальнейшие работы будут проводиться «по мере необходимости, согласно графику специалистов». Иногда администрация ссылается на слишком большой объём работ, который нужно выполнить после циклона — ликвидировать последствия непогоды так быстро, как хотелось бы горожанам, нет возможности.