Снег убрали, но не везде: перекличка жертв обледенелых тротуаров началась в чате мэрии Владивостока

Не обработан подъём к дому № 48 по улице Тухачевского: горожане утверждают, что сейчас заехать к дому можно только с разгона, «если повезёт». Не чищен спуск по улице Фастовской от травмпункта (Калинина, 78), спуск к школе № 33 на улице Сахалинской, подземные переходы по улице Жигура и надземный пешеходный переход к детской школе искусств № 8 в том же микрорайоне, тротуар на подъёме с улицы Магнитогорской на улицу Чкалова к библиотеке для слепых, проход от Овчинникова, 8, к железнодорожной платформе «Моргородок» и другие участки.