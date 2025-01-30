В Казахстане побит рекорд по штрафам за нарушение ПДД

Как подсчитали в Генеральной прокуратуре РК, при этом около 40% взысканий, или 139,46 млрд тенге, назначили за игнорирование ПДД водителями и пешеходами. На втором месте в прокурорском антирейтинге стоят нарушения в налоговой сфере. На третьем — в сфере общественного порядка и нравственности, такие как мелкое хулиганство, распитие алкоголя в неположенном месте, нарушение тишины и так далее.