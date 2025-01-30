Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуроры организовали проверку из-за протекшей крыши в туймазинском детском саду

Прокуратура начала проверку из-за протекшей крыши детсада в Туймазах.
Источник: Комсомольская правда

Прокуратура организовала проверку из-за протекшей крыши в детском саду в башкирском городе Туймазы. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

В учреждение выезжали сотрудники Туймазинской межрайонной прокуратуры, они выявили протечку кровли, на потолке и стенах в спальне и раздевалке одной из групп обнаружились характерные следы.

Надзорное ведомство проверит соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, оценит действия должностных лиц детсада и местной администрации на предмет своевременного проведения ремонта.

— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — заявили в ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.