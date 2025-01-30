Прокуроры организовали проверку из-за протекшей крыши в туймазинском детском саду

Прокуратура организовала проверку из-за протекшей крыши в детском саду в башкирском городе Туймазы. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
В учреждение выезжали сотрудники Туймазинской межрайонной прокуратуры, они выявили протечку кровли, на потолке и стенах в спальне и раздевалке одной из групп обнаружились характерные следы.
Надзорное ведомство проверит соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, оценит действия должностных лиц детсада и местной администрации на предмет своевременного проведения ремонта.
— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — заявили в ведомстве.
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