Бастрыкин требует доклад о ЧП, где пациентку тащили через сугроб в Прикамье

Утром 30 января телеграм-канал Следственного комитета РФ сообщил, что проверкой инцидента заинтересовался глава ведомства. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 12 января в Гремячинске пожилую женщину пришлось с трудом транспортировать к машине скорой помощи. Автомобиль не мог проехать к дому из-за завалов снега и сугробов. 93-летнюю пенсионерку госпитализировали, однако через некоторое время она скончалась.