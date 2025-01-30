Бастрыкин требует доклад о ЧП, где пациентку тащили через сугроб в Прикамье

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад об инциденте в Пермском крае, где женщину пришлось тащить к машине скорой помощи через сугроб.
Утром 30 января телеграм-канал Следственного комитета РФ сообщил, что проверкой инцидента заинтересовался глава ведомства. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 12 января в Гремячинске пожилую женщину пришлось с трудом транспортировать к машине скорой помощи. Автомобиль не мог проехать к дому из-за завалов снега и сугробов. 93-летнюю пенсионерку госпитализировали, однако через некоторое время она скончалась.
После публикаций об инциденте в телеграм-каналах и СМИ происшествие начали проверять прокуратура и СУ СКР по Пермскому краю. Александр Бастрыкин запросил доклад о полученных результатах и обстоятельствах, которые следователи выяснят во время проверки.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — отметили в федеральном СК.