Совмин опубликовал новые размеры ставок утильсбора в Беларуси с февраля 2025

В документе правительство обнародовало, какими будут новые ставки утилизационного сбора с февраля 2025 года. Так, на машину с рабочим объемом двигателя не более 1000 куб см сумма увеличится до 6,4 тысячи рублей. Для автомобилей старше трех лет утильсбор составит 16,2 тысячи рублей. Говорится, что за электромобили, но за исключением гибридов, необходимо будет заплатить более 1,1 тысячи рублей, а за авто старше трех лет — 2,7 тысячи рублей.