Совмин опубликовал новые размеры ставок утильсбора в Беларуси с февраля 2025 года. Это следует из постановления белорусского правительства № 50 от 28 января 2024 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Напомним, что Совет министров принял решение пересчитать ставки утилизационного сбора в Беларуси. Постановление вступит в силу через десять дней с момента официального опубликования.
В документе правительство обнародовало, какими будут новые ставки утилизационного сбора с февраля 2025 года. Так, на машину с рабочим объемом двигателя не более 1000 куб см сумма увеличится до 6,4 тысячи рублей. Для автомобилей старше трех лет утильсбор составит 16,2 тысячи рублей. Говорится, что за электромобили, но за исключением гибридов, необходимо будет заплатить более 1,1 тысячи рублей, а за авто старше трех лет — 2,7 тысячи рублей.
Кстати, ГТК Беларуси сказал, когда не нужно платить утильсбор на транспортное средство.
Тем временем мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 февраля 2025 года: вырастут пенсии и пособия, поднимут выплаты на детей до трех лет, увеличится налог на сдачу квартиры.
Ранее Минтруда сказало, что пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 февраля 2025 года.