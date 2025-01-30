В Новосибирске спасли 11-летнюю девочку с неукротимой потерей белка

Самира является одной из сотен детей, родившихся с этой редкой аномалией. Она наблюдалась в Центре Мешалкина с самого рождения и прошла все этапы хирургической коррекции. После последней операции Фонтена кровь пациентки поступает в малый круг кровообращения самотеком благодаря повышенному центральному венозному давлению, что стимулирует работу сердца. Однако это давление негативно сказывается на лимфатической системе, вызывая патологические «протечки» лимфы в тонком кишечнике и приводя к потере белка. Причины этого явления до сих пор остаются неясными.