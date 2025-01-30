В Новосибирске спасли 11-летнюю девочку с неукротимой потерей белка

В Новосибирске кардиохирурги и эндоскописты впервые в России внедрили инновационную технологию, позволяющую оказывать помощь детям с единственным желудочком сердца. После хирургической коррекции порока у пациентов часто наблюдается резкая потеря белка, что представляет собой серьезную угрозу для здоровья.
11-летняя Самира из Приморья была госпитализирована в Центр Мешалкина с жалобами на постоянные диарею, слабость, отеки и общее недомогание. У девочки также усиливались признаки сердечной недостаточности. Исследования показали, что уровень общего белка и альбумина у Самиры был критически низким, а медикаментозная терапия не принесла результатов.
Самира является одной из сотен детей, родившихся с этой редкой аномалией. Она наблюдалась в Центре Мешалкина с самого рождения и прошла все этапы хирургической коррекции. После последней операции Фонтена кровь пациентки поступает в малый круг кровообращения самотеком благодаря повышенному центральному венозному давлению, что стимулирует работу сердца. Однако это давление негативно сказывается на лимфатической системе, вызывая патологические «протечки» лимфы в тонком кишечнике и приводя к потере белка. Причины этого явления до сих пор остаются неясными.
Врачи нашли единственный способ помочь Самире — эмболизацию лимфатических сосудов в тонком кишечнике. Эта методика ранее не применялась в России для кардиохирургических пациентов. Алексей Войтов, сердечно-сосудистый хирург Центра Мешалкина, отметил, что они давно стремились внедрить эту технологию и обратились за помощью к коллегам из Беларуси, которые поделились опытом освоения данной американской методики.
В объединенную бригаду вошли врач-эндоскопист Валерий Жмайло, хирург Алексей Войтов и заведующий отделением анестезиологии-реанимации Владимир Бобошко. Врачи успешно выявили точку истечения лимфы в двенадцатиперстной кишке и закрыли ее специальной клеевой композицией.
Алексей Войтов добавил, что рентген-визуализация значительно облегчила работу с тонкими сосудами лимфатической системы и помогла подтвердить отсутствие других источников сброса лимфы в кишечник.
Уже через 10 дней после операции у Самиры начался рост белка в крови, а через 4 месяца был достигнут стойкий положительный результат, что значительно улучшило ее самочувствие.