Стоимость проезда поднимут еще по шести маршрутам в Иркутске с 27 февраля

С 27 февраля 2025 года одна поездка на общественном транспорте обойдется сибирякам в 40 рублей до восьми часов вечера и 45 — после. Пассажирам автобуса № 65 «7 м/р Н. Ленино — Ц. Рынок» в любое время дня нужно заплатить водителю 35 рублей.