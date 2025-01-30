Стоимость проезда поднимут еще по шести маршрутам в Иркутске с 27 февраля

В Иркутске перевозчик поднял стоимость проезда. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, речь идет о маршрутах № 4к, 5к, 11к, 17, 27, 65.
С 27 февраля 2025 года одна поездка на общественном транспорте обойдется сибирякам в 40 рублей до восьми часов вечера и 45 — после. Пассажирам автобуса № 65 «7 м/р Н. Ленино — Ц. Рынок» в любое время дня нужно заплатить водителю 35 рублей.
— Коммерческие перевозчики, согласно действующему законодательству, имеют право самостоятельно принимать решение об увеличении стоимости проезда, — уточнили в администрации.
Напомним, по каким маршрутам ездит транспорт. № 4к — «Ц. Рынок — пр. Рабочее — Копай — ул. Пискунова». № 5к — «м/р Солнечный (Сибэкспоцентр) — Ц. Рынок — м/р Солнечный (Сибэкспоцентр)». № 11к — «Бульвар Постышева — Ц. Рынок» и № 17 — «м/р Солнечный (ЖК Море солнца) — Ц. Рынок» № 27 «м/р Топкинский — Ц. Рынок — м/р Топкинский».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель автобуса из Братска сбил девочку на зебре и ответил в суде.