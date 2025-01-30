Продавцы оказались самыми востребованными работниками в Ростовской области

С начала 2025 года в Ростовской области опубликовали около 18 тысяч открытых вакансий. Самыми востребованными на рынке труда оказались продавцы, отмечают аналитики портала hh.ru.
Чаще всего работодатели предлагали трудоустройство продавцам-консультантам и продавцам-кассирам. По этим направлениям было открыто 3,2 тысячи вакансий.
Второе место заняли менеджеры по продажам и по работе с клиентами (2,7 тысячи вакансий), третье — операторы call-центра (больше 1,6 тысячи вакансий). Также в пятерку востребованных работников вошли водители, бухгалтеры, пекари и кондитеры.
Эксперты отмечают, что с 2023 года на массовые профессии в торговле, логистике, рабочий и производственный персонал приходится более 60% всех открытых вакансий в стране и в области. Эта тенденция сохранится и в 2025 году. На снижение спроса могут повлиять внедрение автоматизации и беспилотных технологий, а также снижение текучести кадров.
Добавим, ранее некоторым специалистам в Ростовской области начали предлагать зарплаты в 250 тысяч рублей.