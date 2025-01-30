Продавцы оказались самыми востребованными работниками в Ростовской области

Эксперты отмечают, что с 2023 года на массовые профессии в торговле, логистике, рабочий и производственный персонал приходится более 60% всех открытых вакансий в стране и в области. Эта тенденция сохранится и в 2025 году. На снижение спроса могут повлиять внедрение автоматизации и беспилотных технологий, а также снижение текучести кадров.