«С решением УФАС мы не согласны». Пулково снова поднял тарифы на парковку

«Пока обсуждали высокую стоимость краткосрочной парковки в аэропорту в 350 рублей за 30 минут, Пулково увеличило услугу до 400 рублей», — написал водитель, приложив фото кассы с соответствующим объявлением.
Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе Пулково, в новом году аэровокзал действительно пересмотрели цены с учетом уровня инфляции. В результате было принято решение о повышении часовых и суточных тарифов на 50−100 рублей.
В Пулково также напомнили, что на территории аэропорта действуют разные тарифы для парковок, среди которых — бесплатная парковка P0, от которой до Пулково можно добраться на общественном транспорте, а в ночные часы — на шаттле.
«С решением УФАС мы не согласны, оно обжалуется в судебном порядке», — добавили в пресс-службе.
В начале декабря 2024 года УФАС заявило об отсутствии объективных причин для резкого увеличения стоимости парковки в 2024 году в аэропорту Петербурга. В действиях оператора Пулково нашли нарушение пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. По предписанию ведомства ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта) должно было снизить цены.