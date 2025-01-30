Глава региона проверил строительство Спортивного центра единоборств в Соликамске

Глава региона Дмитрий Махонин 29 января во время рабочего выезда в Соликамск лично проверил завершение строительства нового спортивного объекта Верхнекамья. Спортивный центр единоборств на проспекте Юбилейный, 23 планируют открыть в конце марта — начале апреля этого года.
В своем телеграм-канале губернатор сообщил, что строительство объекта краевые власти ведут при поддержке ПАО «Уралкалий». В Спортивном центре единоборств будут заниматься дети, профессиональные спортсмены и все жители Соликамского округа.
Центр разместили на территории 1,4 тыс. кв. метров. Он рассчитан на прием свыше 200 человек в смену. Комплекс включает в себя залы для ударных дисциплин, борьбы и фитнеса, медицинский блок, также в раздевалках есть хамам.
Глава региона поручил руководителям краевых министерств спорта, строительства и территориального развития сдвинуть завершение проектирования спортивного объекта на более ранние сроки.
Сумма финансирования строительства составила 200 млн руб.