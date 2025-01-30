Патриарх Кирилл: развитие ИИ должно жестко контролироваться государством

Глава РПЦ заявил, что отечественный искусственный интеллект должен быть суверенным. По его словам, уже сейчас существует реальная опасность утраты интеллектуальных и творческих навыков человека. «Со временем, как говорят специалисты, человеческое наследие, бесценный интеллектуальный и культурный фонд, накопленный на протяжении истории, может все глубже уходить в затерянные культурные слои, которые для многих окажутся просто недоступными, а то и вообще неисполнимыми. Если верить прогнозам некоторых экспертов, в скором времени может появиться поколение более продвинутых машинных моделей, получивших название “всеобщий искусственный интеллект”, которые будут способны думать и учиться, то есть совершенствоваться как человек», — добавил он.