Патриарх Кирилл: развитие ИИ должно жестко контролироваться государством

«Все это должно быть поставлено под очень жесткий контроль государства и, в хорошем смысле, общества. Мы не должны проморгать очередную возможную опасность, способную разрушить человеческую жизнь и человеческую цивилизацию. Важно, чтобы искусственный интеллект служил во благо людей, а человек мог его контролировать», — сказал он.
Глава РПЦ заявил, что отечественный искусственный интеллект должен быть суверенным. По его словам, уже сейчас существует реальная опасность утраты интеллектуальных и творческих навыков человека. «Со временем, как говорят специалисты, человеческое наследие, бесценный интеллектуальный и культурный фонд, накопленный на протяжении истории, может все глубже уходить в затерянные культурные слои, которые для многих окажутся просто недоступными, а то и вообще неисполнимыми. Если верить прогнозам некоторых экспертов, в скором времени может появиться поколение более продвинутых машинных моделей, получивших название “всеобщий искусственный интеллект”, которые будут способны думать и учиться, то есть совершенствоваться как человек», — добавил он.
Искусственный интеллект должен служить человеку, в пример патриарх привел атомную энергию, которую человек направил на мирные цели. «В священном писании сказано, что в конце человеческой цивилизации придет антихрист, личность, которая будет противостоять Христу, то есть противостоять всему тому, что принес Бог в жизнь человеческой цивилизации. Мы должны помнить, что ведь не с неба свалится или не из преисподни выскочит этот антихрист. Неизвестно, какая может быть роль искусственного интеллекта в приближении этой апокалиптической картины», — пояснил глава РПЦ.
При этом он подчеркнул, что не нужно отвергать достижения науки и возможность использовать искусственный интеллект. «Знаю, что сегодня ведется активное обсуждение возможности цифровизации судебных решений. Важно законодательно очертить границы вклада искусственного интеллекта в разработку, чтобы подобные решения, влияющие на жизнь человека, принимали не бездушные алгоритмы, а справедливый человеческий суд, способный учитывать множество нюансов и руководство здравственным императивом, которое лежит в основе здравой правовой системы. Правовая система — это сфера, где тоже предлагается использование искусственного интеллекта, но где с особой осторожностью нужно осуществлять такие инновации», — подытожил он.