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В Новосибирской области на границе задержали мужчину, который вез 50 айфонов

На все телефоны не было документов.

Источник: ФСБ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области задержали мужчину, который пытался незаконно провезти 50 айфонов через границу. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

В ходе проведения осмотра транспортного средства гражданина России были обнаружены 10 смартфонов премиальных моделей. При проведении досмотра с частичной разборкой салона автомобиля были обнаружены еще 40 смартфонов, которые водитель намеревался скрыть от пограничного контроля, сказано в сообщении пресс-службы.

Документов на продукцию у мужчины не было. По предварительной оценке, стоимость изъятых айфонов превышает 2 миллиона рублей. Смартфоны переданы таможенным органамНа все аппараты не имелось документации. для дальнейшего разбирательства.

таможня