В Новосибирской области на границе задержали мужчину, который вез 50 айфонов

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области задержали мужчину, который пытался незаконно провезти 50 айфонов через границу. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.
В ходе проведения осмотра транспортного средства гражданина России были обнаружены 10 смартфонов премиальных моделей. При проведении досмотра с частичной разборкой салона автомобиля были обнаружены еще 40 смартфонов, которые водитель намеревался скрыть от пограничного контроля, сказано в сообщении пресс-службы.
Документов на продукцию у мужчины не было. По предварительной оценке, стоимость изъятых айфонов превышает 2 миллиона рублей. Смартфоны переданы таможенным органамНа все аппараты не имелось документации. для дальнейшего разбирательства.