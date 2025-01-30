В Новосибирской области на границе задержали мужчину, который вез 50 айфонов

В ходе проведения осмотра транспортного средства гражданина России были обнаружены 10 смартфонов премиальных моделей. При проведении досмотра с частичной разборкой салона автомобиля были обнаружены еще 40 смартфонов, которые водитель намеревался скрыть от пограничного контроля, сказано в сообщении пресс-службы.