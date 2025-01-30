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Клещи проснулись в Ленобласти из-за аномально теплой погоды

В ряде регионов России, включая Ленобласть, из-за аномально теплой зимы начали просыпаться клещи, об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Источник: Коммерсантъ

Представители ведомства рекомендуют грибникам, отправившимся искать зимние опята, соблюдать меры предосторожности.

В частности, сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита. Находясь на природе, нужно надевать закрытую одежду и использовать репелленты. Если вы отправляетесь на прогулку с домашним животным, то его стоит внимательно осмотреть по возвращении домой.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 29 января в Петербурге был побит рекорд, установленный в 1898 году. Столбики термометров накануне показали 5,3 градуса. Сегодня жителям города и области стоит ждать похожей погоды с небольшими дождями и умеренным ветром.

флора и фауна