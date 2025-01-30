Россельхознадзор нашел в Новосибирске передвижной зоопарк без лицензии

В Новосибирске Россельхознадзор выявил нарушения у предпринимателя, который организовал демонстрацию экзотических животных без лицензии. Об этом 30 января сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе внеплановой проверки было установлено, что предприниматель ведет деятельность передвижного зоопарка «Zooland» без лицензии. Известно, что этот зверинец экспонирует экзотических животных. Предпринимателю выдали предписание об устранении нарушений. 22 января 2025 года было вынесено постановления по административным делам в отношении ИП Гончарова Л. Г. за нарушение законодательства о животных в культурно-зрелищной деятельности. Общая сумма штрафов составила 50 тысяч рублей.
При повторном обследовании специалисты зафиксировали, что ИП Гончаров продолжает демонстрацию животных без разрешения. Это послужило основанием для возбуждения административного дела за невыполнение предписания, материалы которого были направлены в суд 28 января.