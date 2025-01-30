Россельхознадзор нашел в Новосибирске передвижной зоопарк без лицензии

В ходе внеплановой проверки было установлено, что предприниматель ведет деятельность передвижного зоопарка «Zooland» без лицензии. Известно, что этот зверинец экспонирует экзотических животных. Предпринимателю выдали предписание об устранении нарушений. 22 января 2025 года было вынесено постановления по административным делам в отношении ИП Гончарова Л. Г. за нарушение законодательства о животных в культурно-зрелищной деятельности. Общая сумма штрафов составила 50 тысяч рублей.