Признаки менингококковой инфекции назвали нижегородцам

Жителям Нижегородской области назвали признаки опасной менингококковой инфекции. На что обратить внимание, сообщает Telegram-канал «Бокал прессека» со ссылкой на информацию главного внештатного специалиста по инфекционным болезням регионального минздрава Елены Сидоренковой.
Менингококковой инфекции особенно подвержены дети первого года жизни. Они заражаются от родителей и родственников, которые или заражены локализованной формой инфекции, или являются ее носителями, воздушно-капельным путем.
Чаще всего болезнь протекает в виде менингококкового назофарингита. Он проявляется першением в горле, сухим кашлем, заложенностью носа, головной болью, температурой до 37,5 градусов. При правильном лечении на выздоровление нужно от двух до семи дней.
Но могут случиться осложнения в виде генерализованной формы инфекции.
Гнойный менингококковый менингит проявляется резкой головной болью — она усиливается в ответ на любой раздражитель (свет, звук, прикосновение). При этом температура до 40 градусов, жаропонижающие плохо помогают. Также наблюдается многократная рвота, может появиться диарея.
Маленькие дети при этом отталкивают мамины руки, пронзительно плачут, большой родничок начинает набухать и пульсировать, иногда могут расходиться швы между костями черепа. Характерная поза — лежать свернувшись калачиком на боку, голова запрокинута назад.
Менингококемия развивается внезапно и быстро: температура резко повышается до 40 градусов, не сбивается жаропонижающими средствами, при этом есть рвота, сыпь (чаще на бедрах, голенях, внизу живота, на ягодицах), кровоизлияние в склеры или конъюктивы глаз. Смерть может наступить в течение нескольких часов.
Все больные с менингококковой инфекцией или с подозрением на нее должны быть немедленно госпитализированы, болезнь грозит серьезными последствиями. У всех контактных есть 72 часа на вакцино- и химиопрофилактику, которую делают независимо от состояния здоровья и возраста.
Вакцинация от менингококковой инфекции в Нижнем Новгороде стоит от 4500 рублей.
Напомним, в Нижегородской области зафиксированы случаи тяжелой менингококковой инфекции.