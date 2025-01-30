Признаки менингококковой инфекции назвали нижегородцам

Менингококемия развивается внезапно и быстро: температура резко повышается до 40 градусов, не сбивается жаропонижающими средствами, при этом есть рвота, сыпь (чаще на бедрах, голенях, внизу живота, на ягодицах), кровоизлияние в склеры или конъюктивы глаз. Смерть может наступить в течение нескольких часов.