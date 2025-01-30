Хабаровский край получит более 260 млн рублей на борьбу с лесными пожарами

В конце 2024 года завершилась реализация регионального проекта «Сохранение лесов», которая велась в рамках нацпроекта «Экология». На протяжении шести лет за счет выделенных из федерального бюджета средств в лесные хозяйства края поступили новые лесопожарная, лесохозяйственная техника, оборудование, были выполнены посадки леса в местах рубок и погибших лесных насаждений, пополнен запас семян. Теперь эта работа будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие». Таким образом, региональный проект «Сохранение лесов» продлится до 2030 года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Главная особенность нового нацпроекта — перед регионами поставлена задача превысить площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия. К 2030 году показатель должен составить 112%, а не 100%, как это было ранее. Площадь лесных пожаров необходимо сократить на 42,9%. А территории, где выполнено лесовосстановление, должны быть переведены в категорию земель покрытых лесом — это около 460 тыс. га., — отметила и.о. министра лесного хозяйства и лесопереработки края Ольга Бендерская.
Для достижения целей нового нацпроекта, федеральным центром планируется выделить Хабаровскому краю на ближайшие 3 года более 264 млн рублей. Средства позволят приобрести специализированную пожарную технику и оборудование для оснащения подведомственных лесных хозяйств. Также нужно будет создать и модернизировать питомнические хозяйства для выращивания посадочного материала с улучшенными характеристиками всхожести, выполнить мероприятия по уходу за лесными культурами и продолжить развитие лесного семеноводства.