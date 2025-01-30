Хабаровский край получит более 260 млн рублей на борьбу с лесными пожарами

В конце 2024 года завершилась реализация регионального проекта «Сохранение лесов», которая велась в рамках нацпроекта «Экология». На протяжении шести лет за счет выделенных из федерального бюджета средств в лесные хозяйства края поступили новые лесопожарная, лесохозяйственная техника, оборудование, были выполнены посадки леса в местах рубок и погибших лесных насаждений, пополнен запас семян. Теперь эта работа будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие». Таким образом, региональный проект «Сохранение лесов» продлится до 2030 года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.