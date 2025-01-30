Россиян обяжут регистрироваться на маркетплейсах через «Госуслуги»

Кабмин разработал ряд изменений в законодательство, направленных на борьбу с мошенничеством. Пользователей обяжут регистрироваться на маркетплейсах через «Госуслуги».
Если поправки примут, россиянам придется проходить верификацию через портал госуслуг как при покупках на онлайн-площадках, так и при использовании сервисов объявлений, сайтов по трудоустройству
А интернет-магазины, операторы связи и банки, в свою очередь, должны будут добавить функционал для прохождения авторизации с помощью биометрии.
В Минцифры считают, что введение новых мер ограничит возможности мошенников — они больше не смогут размещать объявления, притворившись кем-то другим.
Отмечается также, что регистрация передачи сим-карт третьим лицам на «Госуслугах» помешает злоумышленникам незаконно использовать чужие номера в преступных целях, передает forbes.ru.