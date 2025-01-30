Многодетные семьи смогут бесплатно ходить в музеи и на выставки в любые дни

Ранее они могли воспользоваться таким правом в конкретный день месяца. Поправки в законодательство предложили депутаты регионального Заксобрания на заседании 30 января.
Выбирать дни для бесплатных посещений многодетные семьи смогут по своему усмотрению за исключением выходных. При этом это можно будет сделать неоднократно. Это касается государственных музеев, некоммерческих выставок и парков культуры и отдыха.
«Это была просьба многодетных мам, когда мы встречались с ними. Я думаю, тут никаких проблем нет в реализации этого предложения, чтобы они могли получать досуг, культурный отдых во всех наших муниципальных учреждениях», — отметил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.
В итоге законопроект одобрили в первом и втором чтениях.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что несовершеннолетним запретят находиться на водоемах без сопровождения взрослых в Нижегородской области.