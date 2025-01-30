Многодетные семьи смогут бесплатно ходить в музеи и на выставки в любые дни

«Это была просьба многодетных мам, когда мы встречались с ними. Я думаю, тут никаких проблем нет в реализации этого предложения, чтобы они могли получать досуг, культурный отдых во всех наших муниципальных учреждениях», — отметил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.