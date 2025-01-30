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За 2024 год омские газодымозащитники спасли от смертельного огня 442 человека

В общей сложности сотрудники спецслужбы помогли ликвидировать более тысячи пожаров.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники омской газодымозащитной службы (ГДЗС) спасли 442 человека из пожаров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Как пояснили в ведомстве, спецслужба функционирует во всех пожарно-спасательных подразделениях региона. В ГДЗС работают сотрудники, которые прошли специальное обучение и аттестацию. Газодымозащитники должны обладать навыками по тушению пожаров в условиях, которые не пригодны для дыхания.

В течение года сотрудники ГДЗС обязаны проходить огневую полосу психологической подготовки.

Ранее мы сообщали, что СК организовал проверки после двух пожаров с погибшими в Омской области.