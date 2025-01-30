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Волгоградцы не увидят парад на годовщину победы в Сталинградской битве

ВОЛГОГРАД, 30 января, ФедералПресс. В день 82-й годовщины победы в Сталинградской битве не будет парада, но будет салют.

«Парады в день разгрома немецких войск под Сталинградом проводятся только по так называемым “круглым” датам», — сообщили в администрации.

Волгоградцы увидят торжественный парад в 80-летие победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года. Проводить парады будут только в «круглые» даты.

При этом в мэрии заявили, что для подготовки и проведения мероприятия будут ограничены остановка и стоянка автомобилей на Нулевой продольной магистрали в границах улиц 7-й Гвардейской и Комсомольской. Обычно так делают при подготовке салюта, но в администрации об этом не заявляли.

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