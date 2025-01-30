Волгоградцы не увидят парад на годовщину победы в Сталинградской битве

При этом в мэрии заявили, что для подготовки и проведения мероприятия будут ограничены остановка и стоянка автомобилей на Нулевой продольной магистрали в границах улиц 7-й Гвардейской и Комсомольской. Обычно так делают при подготовке салюта, но в администрации об этом не заявляли.