Волгоградцы не увидят парад на годовщину победы в Сталинградской битве

«Парады в день разгрома немецких войск под Сталинградом проводятся только по так называемым “круглым” датам», — сообщили в администрации.
Волгоградцы увидят торжественный парад в 80-летие победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года. Проводить парады будут только в «круглые» даты.
При этом в мэрии заявили, что для подготовки и проведения мероприятия будут ограничены остановка и стоянка автомобилей на Нулевой продольной магистрали в границах улиц 7-й Гвардейской и Комсомольской. Обычно так делают при подготовке салюта, но в администрации об этом не заявляли.