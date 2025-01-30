Три крупных учения ОДКБ пройдут в Беларуси в 2025 году

По его словам, согласно плану, в сентябре 2025 года планируется провести на территории Беларуси совместное учение ОДКБ «Взаимодействие-2025». Сердюков сообщил о проведении специальных учений с силами и средствами разведки «Поиск-2025», а также материально-технического обеспечения «Эшелон-2025».