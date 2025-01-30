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Три крупных учения ОДКБ пройдут в Беларуси в 2025 году

В Беларуси планируют провести три крупных учения ОДКБ в сентябре.

Источник: Комсомольская правда

Три крупных учения ОДКБ пройдут в Беларуси в сентябре 2025 года. Подробности рассказал начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, сообщает БелТА.

По его словам, согласно плану, в сентябре 2025 года планируется провести на территории Беларуси совместное учение ОДКБ «Взаимодействие-2025». Сердюков сообщил о проведении специальных учений с силами и средствами разведки «Поиск-2025», а также материально-технического обеспечения «Эшелон-2025».

— При этом замыслы этих учений планируется тесно увязать с целями совместного стратегического учения Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025», — пояснил начальник Объединенного штаба ОДКБ.

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