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Для грузовиков в Башкирии из-за потери несущей способности перекрыли дорогу

В Татышлинском районе Башкирии для грузовиков закрыли дорогу.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 30 января, в Татышлинском районе Башкирии ввели ограничения на дороге. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

С 13:30 из-за потери несущей способности дорожного полотна и неблагоприятных климатических условий для грузовиков закрыли дорогу Янаул — Верхние Татышлы — Шулганово — Ялгыз-Нарат — Майск с нулевого по 42 километр.

— Просим водителей по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов! — заявили в Государственном комитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

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