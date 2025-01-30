Для грузовиков в Башкирии из-за потери несущей способности перекрыли дорогу

Сегодня днем, 30 января, в Татышлинском районе Башкирии ввели ограничения на дороге. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.
С 13:30 из-за потери несущей способности дорожного полотна и неблагоприятных климатических условий для грузовиков закрыли дорогу Янаул — Верхние Татышлы — Шулганово — Ялгыз-Нарат — Майск с нулевого по 42 километр.
— Просим водителей по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов! — заявили в Государственном комитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.
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