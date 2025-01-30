Ельцин Центр отпразднует день рождения первого президента России

В этот день в 12:00 и в 16:00 пройдут бесплатные экскурсии «Ельцин в фотообъективе». А в 14:00 по билетам пройдет марафон экскурсий: зарисовки из детства и юности будущего президента, уникальные экспонаты из фондов музея. Вечером 1 февраля в атриуме — концерт классической музыки.