Ельцин Центр отпразднует день рождения первого президента России

В Ельцин Центре разработали программу, приуроченную к дню рождения первого президента России Бориса Ельцина. В честь этого события 1 февраля музей и художественная галерея традиционно будут работать для посетителей бесплатно.
В этот день в 12:00 и в 16:00 пройдут бесплатные экскурсии «Ельцин в фотообъективе». А в 14:00 по билетам пройдет марафон экскурсий: зарисовки из детства и юности будущего президента, уникальные экспонаты из фондов музея. Вечером 1 февраля в атриуме — концерт классической музыки.
Борис Ельцин родился в Свердловской области 1 февраля 1931 года. С 1991 по 1999-й он был президентом Российской Федерации. Скончался Ельцин весной 2007-го в возрасте 76 лет. В Екатеринбурге в его честь был открыт Ельцин Центр.