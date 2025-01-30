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Ельцин Центр отпразднует день рождения первого президента России

Музей в Ельцин Центре будет бесплатным в день рождения первого президента.

Источник: РИА "Новости"

В Ельцин Центре разработали программу, приуроченную к дню рождения первого президента России Бориса Ельцина. В честь этого события 1 февраля музей и художественная галерея традиционно будут работать для посетителей бесплатно.

В этот день в 12:00 и в 16:00 пройдут бесплатные экскурсии «Ельцин в фотообъективе». А в 14:00 по билетам пройдет марафон экскурсий: зарисовки из детства и юности будущего президента, уникальные экспонаты из фондов музея. Вечером 1 февраля в атриуме — концерт классической музыки.

Борис Ельцин родился в Свердловской области 1 февраля 1931 года. С 1991 по 1999-й он был президентом Российской Федерации. Скончался Ельцин весной 2007-го в возрасте 76 лет. В Екатеринбурге в его честь был открыт Ельцин Центр.

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