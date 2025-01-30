На нескольких улицах Ростова будет ограничено водоснабжение

В связи с реконструкцией водопроводной линии будет временно ограничено водоснабжение. Об этом сообщает АО «Ростовводоканал».
— C 08:00 4 февраля до 04:00 5 февраля будет прекращена подача воды в границах: улица Таганрогская — улица Малиновского — переулок 1-й Машиностроительный — ж/д пути — переулок Элеваторный, — сказано в сообщении.
Причина — реконструкция водопроводной линии диаметром 500 мм по улице Малиновского.
В связи с ремонтными работами на водопроводных сетях будет временно ограничено водоснабжение. C 08:30 4 февраля до 08:00 5 февраля будет прекращена подача воды в границах: улица Красноармейская от переулка Доломановского до проспекта Сиверса; проспект Сиверса от улицы Красноармейской до переулка Приволжского; переулок Приволжский — 2-й Переулок — улица Катаева — улица Филимоновская — улица Эстонская; переулок Доломановский от улицы Пушкинской до улицы Красноармейской.
С пониженным давлением вода будет подаваться в границах: проспект Театральный — переулок Доломановский — улица М. Горького — улица Береговая.
Причина — переподключение объекта на улице Сиверса к городскому водопроводу и реконструкция водопроводной линии диаметром 250 мм по 1-му Переулку.