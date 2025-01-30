На нескольких улицах Ростова будет ограничено водоснабжение

В связи с ремонтными работами на водопроводных сетях будет временно ограничено водоснабжение. C 08:30 4 февраля до 08:00 5 февраля будет прекращена подача воды в границах: улица Красноармейская от переулка Доломановского до проспекта Сиверса; проспект Сиверса от улицы Красноармейской до переулка Приволжского; переулок Приволжский — 2-й Переулок — улица Катаева — улица Филимоновская — улица Эстонская; переулок Доломановский от улицы Пушкинской до улицы Красноармейской.