В трех райсудах Воронежской области назначили временных судей

Исполняющими обязанности сроком на один год рекомендованы:
- на должность и.о. председателя Железнодорожного райсуда города Воронежа — заместитель председателя этого суда Нина Михайловна Искакова;
- на должность и.о. председателя Аннинского райсуда — судья данного судебного органа Денис Николаевич Пысенков;
- на должность и.о. председателя Таловского райсуда — судья из этого района Ольга Викторовна Лебедева.
На данном заседании ККС также было принято решение о прекращении полномочий мирового судьи судебного участка № 4 в Павловском судебном районе Воронежской области. Анатолий Владимирович Смирнов уйдет в отставку после 28 февраля 2025 года.