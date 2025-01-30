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В трех райсудах Воронежской области назначили временных судей

Временных руководителей трех районных судов в Воронежской области назначили на заседании квалификационной коллегии (ККС), которое прошло 29 января.

Исполняющими обязанности сроком на один год рекомендованы:

  • на должность и.о. председателя Железнодорожного райсуда города Воронежа — заместитель председателя этого суда Нина Михайловна Искакова;
  • на должность и.о. председателя Аннинского райсуда — судья данного судебного органа Денис Николаевич Пысенков;
  • на должность и.о. председателя Таловского райсуда — судья из этого района Ольга Викторовна Лебедева.

На данном заседании ККС также было принято решение о прекращении полномочий мирового судьи судебного участка № 4 в Павловском судебном районе Воронежской области. Анатолий Владимирович Смирнов уйдет в отставку после 28 февраля 2025 года.