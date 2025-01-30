В центре Волгограда 2 февраля вводится пешеходный режим

Как сообщает администрация Волгограда, по рокадной автодороге от мемориала «Бронекатер БК-31» до стадиона «Волгоград Арена» будет проходить маршрут 78-го легкоатлетического пробега, посвященного 82-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве.
Мероприятие начнется в 10.00. Старт пробегу, в котором примут участие около 1000 человек, будет дан в 10.30. Награждение победителей и призеров состоится в 12.00.
В связи с подготовкой и проведением спортивного мероприятия 2 февраля с 7.00 до 14.00 пешеходный режим будет введен на участке Нулевой Продольной магистрали от ул. Маршала Крылова до ул. Комсомольской.
Кроме того, с 19.00 до 21.30 — на время подготовки и проведения артиллерийского салюта — ограничивается остановка и стоянка транспортных средств на Нулевой Продольной магистрали в границах улиц 7-й Гвардейской и Комсомольской.
Напомним, во время празднования 82-й годовщины Сталинградской победы в областном центре запланировано около 90 мероприятий, посвященных памятной дате.