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И.о. главы администрации Ростова потребовал помочь женщине, выпавшей из автобуса

В Ростове автобус наехал на ногу пассажирке, ситуацию уже взял на контроль сити-менеджер.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону автобус переехал ногу пассажирке, выпавшей из салона. Пострадавшей после этого потребовалась медицинская помощь. Эту ситуацию уже взял на контроль и.о. главы администрации города Александр Скрябин.

— На проспекте Стачки, в автобусе № 88, произошел несчастный случай. Мне оперативно доложили о происшествии. Пострадавшей оказали срочную медицинскую помощь, она была доставлена в БСМП 2, — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.

Сити-менеджер уточнил состояние пострадавшей у главврача больницы, а также обратился в МУП РТК с требованием оказать помощь и находиться на связи с родственниками женщины. Кроме этого, чиновник поручил провести проверку и доложить ему о результатах.

Ранее детали происшествия рассказали в городском управлении по делам ГО и ЧС. По данным спасателей, травму получила 57-летняя женщина. Предварительно, она выходила из автобуса, зацепилась ногой и выпала из транспорта. После этого водитель закрыл двери и наехал задним колесом на ногу пассажирки. В итоге она получила открытый перелом правой голени и закрытую черепно-мозговую травму.