И.о. главы администрации Ростова потребовал помочь женщине, выпавшей из автобуса

Ранее детали происшествия рассказали в городском управлении по делам ГО и ЧС. По данным спасателей, травму получила 57-летняя женщина. Предварительно, она выходила из автобуса, зацепилась ногой и выпала из транспорта. После этого водитель закрыл двери и наехал задним колесом на ногу пассажирки. В итоге она получила открытый перелом правой голени и закрытую черепно-мозговую травму.