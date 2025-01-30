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С 31 января Крым и Волгоград свяжет автобусный маршрут

С 31 января 2025 года будет работать новый автобусный маршрут «Евпатория — Волгоград — Волжский». Об этом сообщили в министерстве транспорта Крыма.

Источник: Freepik

По сообщению министерства, автобус будет отправляться с автостанции «Евпатория» каждый день в 11:20. Прибывать на автовокзал в «Центральный» в Волгограде будет в 6:00, а на автовокзал «Волжский» — через час, в 7:00.

Обратный маршрут с автовокзала «Волжский» отправляется в 10:50, с автовокзала Волгограда отправляется в 12:00, в Евпаторию он прибудет в 8:30.

Автобус будет ехать через Симферополь, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новочеркасск, Волгоград.

Ранее сообщалось, что в Белогорский и Симферополе изменили движение общественного транспорта на двух маршрутах. Так в крымской столице троллейбус № 16 вводит новое расписание движения в будние дни. В Белогорске автобус «406−12» будет ехать до села Луговое. Также в городе начнет работу новый кольцевой автобусный маршрут № 3.