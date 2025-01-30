Исчезла 19 дней назад: 17-летняя девушка без вести пропала в Башкирии

В Иглинском районе Башкирии пропала 17-летняя Диана Хасанова. Об этом рассказали активисты общественной организации «Поиск детей».
Как сообщают волонтеры, местонахождение подростка неизвестно уже 19 дней. 11 января, она ушла из дома в селе Иглино и до сих пор не вернулась. У пропавшей зеленые глаза, худощавое телосложение, рост около 163−166 сантиметров и черные чуть ниже плеч волосы. Она была одета в черное длинное болоньевое пальто с капюшоном, черные болоньевые угги и черный спортивный костюм. С собой у нее была небольшая белая сумка.
Волонтеры «Поиск детей» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (927) 969−89−19, 8 (917) 383−56−87 или 112.
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