Исчезла 19 дней назад: 17-летняя девушка без вести пропала в Башкирии

Как сообщают волонтеры, местонахождение подростка неизвестно уже 19 дней. 11 января, она ушла из дома в селе Иглино и до сих пор не вернулась. У пропавшей зеленые глаза, худощавое телосложение, рост около 163−166 сантиметров и черные чуть ниже плеч волосы. Она была одета в черное длинное болоньевое пальто с капюшоном, черные болоньевые угги и черный спортивный костюм. С собой у нее была небольшая белая сумка.