Как отличить сотрудника Соцфонда от мошенника — подсказка пенсионерам

Реальный специалист Социального фонда теоретически вполне может связаться с человеком по какому-либо вопросу. Но при этом он никогда не запросит по телефону или через мессенджеры серию и номер паспорта; данные банковской карты, коды из СМС-сообщений или пароли. Он также не предложит перейти на другой веб-сайт и не сообщит о взломе личного кабинета. Наконец, сотрудник фонда ни в коем случае не потребует оплату за оказанные услуги.