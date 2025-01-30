Как отличить сотрудника Соцфонда от мошенника — подсказка пенсионерам

В СФР дали инструкцию, как отличить настоящего сотрудника фонда от афериста, который обманным путем пытается обчистить карманы жертвы.
Злоумышленники часто представляются сотрудниками Соцфонда, чтобы выведать личные данные граждан и украсть их деньги. В первую очередь в зоне риска пенсионеры, для мошенников всех мастей они легкая добыча.
Реальный специалист Социального фонда теоретически вполне может связаться с человеком по какому-либо вопросу. Но при этом он никогда не запросит по телефону или через мессенджеры серию и номер паспорта; данные банковской карты, коды из СМС-сообщений или пароли. Он также не предложит перейти на другой веб-сайт и не сообщит о взломе личного кабинета. Наконец, сотрудник фонда ни в коем случае не потребует оплату за оказанные услуги.
Мошенники же действуют иначе. Они часто предлагают помощь в оформлении льгот, о которых вы якобы ничего не знали. Чтобы заполучить ваши персональные данные, включая банковскую информацию, они утверждают, что это необходимо для проверки начислений. Среди других распространенных уловок — просьба ввести код для авторизации, отправка ссылки на сторонний сайт или предложение вернуть утерянный доступ к аккаунту, сообщили в СФР.
Кроме того, мошенники выходят на граждан с предложениями приобрести технические средства реабилитации и предлагают помочь с обналичиванием маткапитала, добавили в фонде.