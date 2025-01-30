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Belavia объявила однодневные 50% скидки на все прямые регулярные рейсы

Belavia сказала про скидки 50% на прямые рейсы из Минска, Гомеля, Бреста.

Источник: Комсомольская правда

Belavia объявила однодневные 50% скидки на все прямые регулярные рейсы. Подробности озвучили в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.

В сообщении сказано, что скидки будут действовать только один день — 30 января. Билеты по приятным ценам можно приобрести на все прямые рейсы регулярного направления Минска, Гомеля, Бреста, а также в обратном направлении.

«Ищите билеты тарифного бренда “ПРОМО”, — уточнили в сообщении.

В пресс-службе обратили внимание на то, что скидка будет действовать только на тариф. Что касается сборов и таксы, то на них она распространятся не будет. Период путешествия указан с 30 января по 30 марта 2025 года. И заметили, что количество билетов ограничено.

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