Belavia объявила однодневные 50% скидки на все прямые регулярные рейсы. Подробности озвучили в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.
В сообщении сказано, что скидки будут действовать только один день — 30 января. Билеты по приятным ценам можно приобрести на все прямые рейсы регулярного направления Минска, Гомеля, Бреста, а также в обратном направлении.
«Ищите билеты тарифного бренда “ПРОМО”, — уточнили в сообщении.
В пресс-службе обратили внимание на то, что скидка будет действовать только на тариф. Что касается сборов и таксы, то на них она распространятся не будет. Период путешествия указан с 30 января по 30 марта 2025 года. И заметили, что количество билетов ограничено.
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