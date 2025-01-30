«У сына рука легкая»: нижегородец выиграл 1 млн рублей в лотерее

Валерий Лаптев из Нижегородской области выиграл 1 млн рублей в новогодней лотерее. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».
Валерий Лаптев, который занимает должность руководителя складского отдела, стал одним из 90 новых лотерейных миллионеров, появившихся в стране после розыгрыша 1 января.
В семье нижегородца есть традиция играть в настольное лото, и пять лет назад Валерий начал дарить родным на Новый год лотерейные билеты.
Счастливый билет, который принёс ему миллион, был одним из шести, подаренных ему сыном. На что потратить деньги, нижегородец еще не решил.
«Эмоции не описать словами! Это тоже самое, как если бы вам сказали, что завтра вы полетите в космос! Этот год для меня стал очень счастливым, ведь я не только стал лотерейным миллионером, но и узнал, что вскоре стану дедушкой», — поделился эмоциями победитель.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородец рассказал, как распорядился миллионом, выигранным в лотерее.