«У сына рука легкая»: нижегородец выиграл 1 млн рублей в лотерее

«Эмоции не описать словами! Это тоже самое, как если бы вам сказали, что завтра вы полетите в космос! Этот год для меня стал очень счастливым, ведь я не только стал лотерейным миллионером, но и узнал, что вскоре стану дедушкой», — поделился эмоциями победитель.