Глава свердловской ГАИ обвинил жителей области в равнодушии

По его словам, законопослушные граждане, видя пьяных водителей, не сообщают по каким-то внутренним убеждениям о них в Госавтоинспекцию. Происходит подобное, уточняет Спиридонов, только лишь до той поры, пока такой водитель не проедет по родственникам этих граждан.