Глава свердловской ГАИ обвинил жителей области в равнодушии

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов пожаловался, что свердловчане не сообщают в полицию о пьяных водителях. Об этом он сказал во время пресс-конференции.
По его словам, законопослушные граждане, видя пьяных водителей, не сообщают по каким-то внутренним убеждениям о них в Госавтоинспекцию. Происходит подобное, уточняет Спиридонов, только лишь до той поры, пока такой водитель не проедет по родственникам этих граждан.
«Тогда они занимают кардинально противоположную сторону. Прошу всех не быть равнодушными и сообщать всю информацию о лицах, управляющих автомобилем в состоянии опьянения», — обратился начальник свердловской ГАИ.
Он добавил, что много равнодушных и среди тех, кто, видя детей на тротуарах или вблизи дорог, находящихся в опасности, никак не реагируют, потому что это не их ребенок.