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Глава свердловской ГАИ обвинил жителей области в равнодушии

Глава ГАИ региона Спиридонов заявил, что свердловчане равнодушны.

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов пожаловался, что свердловчане не сообщают в полицию о пьяных водителях. Об этом он сказал во время пресс-конференции.

По его словам, законопослушные граждане, видя пьяных водителей, не сообщают по каким-то внутренним убеждениям о них в Госавтоинспекцию. Происходит подобное, уточняет Спиридонов, только лишь до той поры, пока такой водитель не проедет по родственникам этих граждан.

«Тогда они занимают кардинально противоположную сторону. Прошу всех не быть равнодушными и сообщать всю информацию о лицах, управляющих автомобилем в состоянии опьянения», — обратился начальник свердловской ГАИ.

Он добавил, что много равнодушных и среди тех, кто, видя детей на тротуарах или вблизи дорог, находящихся в опасности, никак не реагируют, потому что это не их ребенок.

ГИБДД