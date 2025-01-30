Курортный сезон 2025 в Крыму после разлива мазута — каким он будет

Пляжи чистые и ждут отдыхающих.
«На сегодняшний момент опасений точно нет относительно курортного сезона 2025 года», — сказал Тихончук.
Он отметил, что мониторинговые группы вместе с волонтерами ежедневно обследуют крымское побережье и в течение нескольких недель новых выбросов нефтепродуктов не обнаружено.
«Отрадно заметить, что даже при условии волнения моря, мазута нет. И даже если будет какой-то вызов — мы очень оперативно реагируем, потому что мобилизован штаб. Поэтому, я уверен, что нашему сезону ничего не грозит», — добавил он.
Отели готовятся к потоку туристов.
Это доказывают и цифры, характеризующие глубину, а также продолжительность бронирования отелей и санаториев Крыма, подчеркнул Тихончук.
«Сегодня увеличилась и глубина бронирования, и количество дней, на которые приезжают к нам наши туристы — до 10 дней», — заметил он.
Более того, бронь на майские праздники уже достигла 27%, что даже выше показателя 2024 года, отметил Тихончук.
«А на летний период бронь достигает 33%. И даже сентябрь уже забронирован во многих отелях больше, чем на июнь-июль. Это период свадеб и многие отели бронируются на сентябрь именно под свадебные торжества», — добавил он.
На днях председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что береговая линия полностью очищена от мазута и все крупные загрязнения устранены. А также выразил уверенность в том, что, «если больше крупных выбросов не произойдет, туристический сезон в 2025 году в Крыму состоится на хорошем уровне».